حمرون ينتقل إلى ناد قطر :

أعلن نادي قطر القطري أمس الثلاثاء على حسابه الرسمي في “تويتر” توصله لاتفاق نهائي مع الدولي الجزائري السابق في صنف الآمال يوغرطة حمرون، لاعب السد سينتقل لقطر القطري بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، حيث مازال لاعبا رسميا لناديه السد، كن مدرب الفريق جوزفالدو فيريرا لا يرغب في الإبقاء عليه، ولعب حمرون في نادي الخريطيات في النصف الأول من الموسم لكنه لم يقدم مستوى كبير، لذلك فضل هذا الأخير إنهاء إعارته وإعادته لناديه السد الذي نجح مرة أخرى في التخلص منه وإعارته لنادي قطر القطري .

بورقعة-ع

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