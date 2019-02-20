دي ماريا يفاضل بين كريستيانو وميسي :

كشف أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، عن اختياره للأفضل بين ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم جوفنتوس.

وقال دي ماريا، في تصريحات لشبكة “إي إس بي إن” الأمريكية: “لعبت بجوار العديد من النجوم الكبار، ولكن إذا اخترت أفضلهم سيكون ميسي”.

وحول مقارنة ميسي برونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش، علق دي ماريا: “ليونيل هو الأفضل، إنه يقدم ما يعجز عنه الآخرون وكأنه قادم من كوكب آخر”.

وأضاف: “الصداقة التي تربطني بميسي من الصعب تفسيرها، خاصة أن الجميع ينظر للبرغوث بأنه غير طبيعي، بسبب ما يقدمه في المباريات”.

وأتم: “يتصور الناس أن ميسي مختلف أيضًا خارج الملعب، ولكنه طبيعي أكثر من أي شخص آخر، وهو ما يجعل العلاقة بيننا أسهل”.

يذكر أن دي ماريا لعب بجوار ميسي في صفوف منتخب الأرجنتين، بينما زامل رونالدو في ريال مدريد وإبراهيموفيتش في سان جيرمان.