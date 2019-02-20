رئيس برشلونة السابق: حطمت الرقم القياسي في الحبس الاحتياطي

أعرب الرئيس السابق لنادي برشلونة، ساندرو روسيل، عن سخطه من بقائه 637 يوما في الحبس الاحتياطي، بتهمة غسل أموال والانضمام لمنظمة إجرامية.

وقال روسيل، في تصريحات للشبكة الإذاعية لإقليم كتالونيا (راك1): “أنا بريء 100%، لا توجد قضية، أنا في الحبس الاحتياطي، لماذا يقولون إنني سأهرب؟ هذا أمر سخيف، عائلتي كلها هنا.. لقد قاموا بتجميد أموالي، ليس لدي نقود في الخارج”.

وأضاف: “لقد جمدوا كل شيء، حياتي بأكملها، وليس النقود فقط”.

واعترف روسيل بأنه يشعر بالسخط بسبب وضعه الحالي، واستطرد قائلا: “كل شيء يبدو غير حقيقي بالنسبة للمحامين الذين يدافعون عني.. لقد حطمت الرقم القياسي في الحبس الاحتياطي بإسبانيا، بسبب جريمة مالية لا يوجد فيها متضرر واحد”.

وأكد روسيل أنه لم يدفع أي عمولة، للرئيس السابق للاتحاد البرازيلي، ريكاردو تيكسيرا.

وتابع: “إذا كان هناك من يدعي أنني دفعت شيئا، فأنا أكرر ما قلته: ليست هناك قضية، لأن هذا الأمر ليس مناهضا للقانون في البرازيل”.

وتطرق روسيل إلى المجال الرياضي، معربا عن رضاه بخصوص مسيرة برشلونة، تحت قيادة المدير الفني، إرنستو فالفيردي.

وأوضح قائلا: “أعتقد بكل صدق أننا لا نزال الأفضل، وأن على ريال مدريد أن يضخ المزيد من الاستثمارات، إذا كان لا يرغب في التأخر”.

وأكد روسيل أيضا أنه ليس هناك لاعب بديل، للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موضحًا: “إيجاد بديل له أمر مستحيل، لا يوجد هناك لاعب أفضل من ميسي، إنه الأفضل عبر التاريخ.. لا أفهم الجدل الدائر دائما حول هذا الموضوع”.

وأردف: “في هذا الوقت هناك مركزان، يجب أن يكون لهما لاعب ثان، الظهير الأيسر ورأس الحربة، وأعتقد أيضا أننا بحاجة إلى ظهير أيمن قوي”.

وعن قضية إريك أبيدال، التي تتعلق بخضوعه لعملية زرع كبد، بطريقة غير قانونية، عندما كان لاعبا في برشلونة برئاسة روسيل، قال الرئيس السابق: “هذا هراء، لكي نثبت شرعية هذا الأمر بشكل قاطع، يتبقى لنا أن نحضر جيرار أرماند ابن عم أبيدال (المتبرع بجزء من كبده)، ليرينا الندبات (الناتجة عن الجراحة)”.

واستطرد: “فليسألوا جميع من كانوا متواجدين داخل غرفة العمليات، الذين رأوا أن ابن عم أبيدال هو من كان هناك”.