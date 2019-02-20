غوارديولا يكشف سر النجاح في حقبة برشلونة :

أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه كان محظوظًا خلال فترته تدريب نادي برشلونة، بين عامي 2008، و2012، عندما قاد الفريق الكتالوني للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

واعترف بيب، في تصريحات نقلتها “ديلي ميل”، أنه إذا كان نجاحه الكبير في برشلونة، يعود لمجموعة اللاعبين الذي عمل معها بذلك الوقت: “أنا أوافق تمامًا على ذلك”.

وأضاف غوارديولا: “عندما كنت هناك، كنت أقول إنني أمتلك لاعبين خارقين، لقد فعلت ذلك في ميونيخ، وأفعله الآن مع مانشستر سيتي، لكن في برشلونة كنت شخصا محظوظا، وأوافق على هذا الحديث”.

وتمكن الإسباني من تحقيق رقم قياسي مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، عندما أصبح أول فريق إنجليزي يفوز بالبريميرليغ، بعد الحصول على أكثر من 100 نقطة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على شالكه الألماني، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.