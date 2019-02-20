فيغولي يتحدى بنفيكا ويصر على العودة بالتأهل من البرتغال :

يبدو أن المستوى الكبير الذي قدمه فيغولي وقدمه ناديه غلطة سراي في لقاء قاسم باشا الأخير في الدوري قد رفع كثيرا من معنوياتهم حتى صار حلمهم الآن العودة بالانتصار من البرتغال في اللقاء الذي سيجمعه ببنفيكا يوم غد الخميس، فيغولي وفي تصريحات للإعلام التركي يوم أمس قال أنهم لم يستحقوا الخسارة في لقاء الذهاب رغم أنهم ارتكبوا بعض الأخطاء “في لقاء الذهاب لم نكن نستحق الخسارة، لقد لعبت المباراة على جزئيات بسيطة ولاعبو بنفيكا استطاعوا أن يستغلوا الأمر لصالحهم، بنفيكا تمكن من الفوز علينا فوق أرٍضية ميداننا، ونحن بدورنا سنسعى لتحقيق الفوز عليهم في أرضية ميدانهم”، وسيحل فيغولي وبقية زملائهم اليوم الأربعاء في البرتغال، وكلهم أمل في قلب النتيجة لصالحهم ولو أن الأمر يبقى صعبا جدا.

تواجد ضمن التشكيلة المثالية للدوري التركي

بالعودة للقاء قاسم باشا ولتألق فيغولي فيه، نشير إلى أن الدولي الجزائري وبصفة طبيعية حجز مكانه ضمن التشكيل المثالي للدوري التركي، فيغولي وبحسب كل المواقع التركية والأوروبية كان الأفضل في اللقاء والجولة ككل وتواجده في تشكيلة الأسبوع كان أمرا منتظرا، حيث تألق بثلاثية كاملة وقاد فريقه لتحقيق فوز كبير برباعية، الإعلام التركي لم يتوقف لغاية يوم أمس عن الإشادة بمستويات لاعب الخضر، حيث قال أنه يقدم منذ بداية السنة الحالية 2019 أفضل المستويات في انتظار استمرارها لنهاية الموسم الحالي، ولما لا قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الذي كان يبدو مستحيلا بعد البداية الكارثية للفريق .

بورقعة-ع

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