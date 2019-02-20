مبولحي ودوخة في قائمة الحراس الأكثر مشاركة في السعودية :

كشفت إحصائيات عن الدوري السعودي الممتاز تواجد الحارسين الدوليين الجزائريين الرايس مبولحي مع الاتفاق وعز الدين دوخة مع الرائد في قائمة الحراس الأكثر مشاركة هذا الموسم، وهما اللذان يمثلان رفقة عسلة الجنسية الأكثر تمثيلا في الدوري فيما يخص الحراس، حيث شارك مبولحي في 18 مواجهة هذا الموسم جامعا 1620 دقيقة لعب، كما تقلت شباكه 24 هدفا، في حين شارك حارس الشبيبة السابق في 20 لقاء بمجموع لعب وصل إلى 1800 دقيقة مع تلقي شباكه لـ33 هدفا، حتى الآن في الموسم وهي أرقام تبقى مقبولة للجزائريين، دون نسيان مواطنهم عسلة الذي يقدم مستوى مقبولا جدا في ناديه الحزم وهو الذي يلعب أول موسم له في السعودية.

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