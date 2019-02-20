محرز وبن طالب وجها لوجه اليوم في رابطة الأبطال :

حديث بن طالب عن اللقاء ورغبته في الفوز يوحي بشكل واضح أنه سيكون أساسيا، الأمر لن يكون مفاجئا لأن بن طالب أساسا لاعب أساسي في الفريق، كما أنه قد يستفيد من موجة الإصابات التي تضرب وسط ميدان فريقه، مهمة نبيل في حال شارك أساسيا لن تكون سهلة لإيقاف وسط ميدان السيتي المرعب بقيادة برناردو ودافيد سيلفا إضافة إلى الأجنحة الطائرة ستيرلينغ، ساني ومحرز في حال شارك، بالحديث عن هذا الأخير فإنه من دون شك سيسعى للبقاء أساسيا بعد أن شارك في تسعين دقيقة ضد “نيو بور” في الكأس قبل أربعة أيام، محرز سيرتكز من دون شك على تصريحات مدربه بيب غوارديولا والذي قال بصريح العبارة أنه ظلمه وأنه سيعيده قريبا للتشكيلة الأساسية .

بن طالب: “أعلم أننا سنواجه فريقا قويا لكننا سنسعى للفوز”

تحسبا للقاء السيتي سهرة اليوم، أدلى لاعب الخضر ونادي شالك نبيل بن طالب بتصريحات نقلها موقع “غول العالمي ” بنسخته الألمانية، نبيل تحدث بكل ثقة عن قدرة فريقه في الفوز على السيتي رغم أنه اعترف ضمنيا بقوة رفقاء محرز وفي هذا الشأن قال: ” لقاء السيتي بمثابة الحلم، كنت أود دائما أن أشارك في مثل هذا النوع من اللقاءات ( يقصد ثمن نهائي دوري الأبطال )، أعرف جيدا أنهم فريق قوي وعلى الورق هم أقوى منا، لكن هذا لا يعني شيئا بالنسبة لي، حيث سنسعى للإطاحة بهم، الأمر لن يكون مفاجئا كثيرا رغم أن البعض يرى أننا أضعف منهم بكثير، على العموم دعونا ننتظر نهاية اللقاء من أجل معرفة من الفائز” وسيحاول رفقاء بن طالب استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية وإلا فإن مهمتهم في التأهل من ملعب الاتحاد ستكون صعبة جدا .

بورقعة-ع

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