أنشيلوتي يدافع عن رونالدو وريال مدريد :

رد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي الإيطالي، على تصريحات إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني، المضادة لكريستيانو رونالدو نجم جوفنتوس.

وكان سيريزو قد رد على إشارة رونالدو، بأن الدون البرتغالي توج بـ 3 ألقاب فقط في دوري الأبطال، وليس 5، معتبرًا أن ريال مدريد لم يستحق الفوز على الأتلتي في نهائي نسختي 2014 و2016.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت “أعتقد أن رونالدو فاز بـ 5 ألقاب عن جدارة واستحقاق، وأتلتيكو مدريد كان خصمًا صعبًا في نسختي 2014 و2016”.

وأضاف المدرب الإيطالي “أتمنى لأتلتيكو مدريد، الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في المستقبل”.

يشار إلى أن أنشيلوتي قاد ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2013-2014، بعدما فاز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1.