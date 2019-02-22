إيسكو يعود لتدريبات ريال مدريد :

واصل نادي ريال مدريد، تحضيراته لخوض مواجهة ليفانتي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري الإسباني.

وشارك إيسكو لاعب خط الوسط، في جزء من التمرين الجماعي مع زملائه، وباتت عودته قريبة للغاية، وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كافة اللاعبين شاركوا في التمرين الجماعي، عدا المصاب ماركوس يورنتي، الذي واصل عملية التعافي في صالة الألعاب الرياضية للنادي المدريدي.

ومن المُقرر أن يخوض الفريق الملكي، تمرينه الأخير، غدًا السبت، قبل السفر إلى مدينة فالنسيا.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، برصيد 45 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة.