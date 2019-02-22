التنافس يشتد بين الجزائريين بن سبعيني وزفان على مكانة أساسية مع ران :

عاد التنافس من جديد بين الثنائي الدولي الجزائري رامي بن سبعيني ومهدي زفان، وذلك لأجل الظفر بمكانة أساسية مع ناديهما الذي تنتظره سهرة اليوم مباراة قوية في إطار الأوروبا ليغ أمام أصحاب الأرض من ريال بيتيس الاسباني، والذي يلعب له المدافع الجزائري الآخر عيسى ماندي، في إطار لقاء العودة بين هذه الناديين، حيث عاد المدافع الجزائري بن سبعيني لمنافسة مواطنه زفان على المكانة الأساسية التي سيفصل فيها مدرب ران نهار اليوم من خلال الحفاظ على مهدي رفقة التشكيلة الأساسية، أو اغتنام عودة بن سبعيني من الإصابة لإقحامه مع بداية المقابلة المصيرية للنادي الفرنسي في الدوري الأوروبي.

م.دحوي

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