الكاف ترسم عقوبة الفاف بـ10 آلاف دولار غرامة وإيقاف بهلول :

كشفت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن العقوبات المسلطة في حق الاتحادية الجزائرية عقب الأحداث التي عرفها لقاء المنتخب النسوي أمام نظيره المالي في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات التي لعبت في غانا مؤخرا، فالكاف غرمت الاتحادية الجزائرية بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار مع إقصاء اللاعبة مريم ياسمين لمواجهتين، مع معاقبة المدربة الوطنية السابقة للمنتخب راضية فرتول بأربعة لقاءات جراء احتجاجاتها على قرارات الحكم الذي أدار المواجهة، كما أكدت لجنة العقوبات على إيقاف عضو المكتب الفدرالي وممثل الفاف في الكان النسوية عمار بهلول بأربع مباريات عقب تصرفاته الغير مقبولة بحسب الكاف في ذات اللقاء.

هل فعلا تقدمت الفاف بطعن في القرار الأول؟

مع صدور القرار الأخير من لجنة العقوبات في الكاف، يتساءل الكثيرون عن موقف الفاف، والتي طرحت العديد من الشكوك حول تقدمها بطعن في القرار الأول، حيث تداولت بعض المصادر عدم طعن الفاف في القرار، وهو ما نفته راضية فرتول بعدها، وحتى في حال قامت الفاف بالاستئناف في العقوبة لماذا لم يتم تخفيفها على الأقل، في وقت أن الكل شاهد ما حدث في لقاء الإسماعيلي المصري والنادي الإفريقي وتراجعت الكاف عن عقوبة المصريين، فهذه الضربة الثانية التي تتلقاها الفاف في ظرف وجيز، الواجب عليها الاستفاقة سريعا والعودة من جديد إلى دواليب القرار في مبنى الاتحاد الإفريقي.

ب-ب

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