الكاف تنال جزاء منحها تنظيم “الكان” لمصر :

شرع الاتحاد الإفريقي في نيل الامتيازات التي وعد بها من قبل السلطات المصرية مقابل منحهم شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا الصيف القادم لتعويض الكاميرون وعلى حساب المنافس جنوب إفريقيا، بعد استقبال الرئيس المصري السيسي لرئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد، حيث كشفت تقارير إعلامية من بلاد الفراعنة أن السلطات قامت بمنح الكاف قطعة أرضية من أجل بناء مقر جديد للهيئة الإفريقية في مصر عوضا عن المبنى الحالي المتواجد في العاصمة القاهرة.

رئيس الكاف يؤكد دعمه لمصر والإبقاء على مقر الاتحاد فيها

عقب زيارته لرئيس مصر، قام رئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد بزيارة إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث كان في استقباله هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ووجه رئيس “كاف”، عددا من الرسائل خلال زيارته للاتحاد المصري يأتي على رأسها التأكيد على دعمه الكامل لمصر لنجاح تنظيم أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الصيف المقبل، كما أطلع رئيس “كاف” صديقه أبوريدة، على نتائج اجتماعه، أول أمس الأربعاء، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن شكره للدعم الذي يلقاه الكاف داخل مصر، وتمثلت الرسالة الثالثة في تأكيد أحمد أحمد، على أن مقر “الكاف” سيظل في القاهرة، معربًا عن شكره لمصر لتخصيص قطعة أرض جديدة لإقامة مقر جديد للاتحاد الإفريقي.

الامتيازات الخفية ستظل سرية

منح قطعة أرض للكاف بشكل عام يعتبر كرد جميل من المصريين للخدمة التي قدمت لهم من قبل الملغاشي، لكن إلى جانب هذا الأكيد أن هناك العديد من الامتيازات الخفية التي سيحصل عليها الرجل بشكل شخصي والتي ستظل في خانة السري للغاية، فالملغاشي الذي اتهم بتلقي عمولات من قبل بعض الاتحاديات لدعمه للوصول إلى المنصب وإزاحة الدب الكاميروني، يكون قد استفاد من أموال طائلة حولت لحسابه من قبل الأشقاء في مصر وهم العارفون جيدا بخبايا الكاف وكيف تمنح تنظيم الكؤوس الإفريقية، حيث ستظل الامتيازات الخاصة في خانة سري للغاية ولن يكشف عنها إلا بمرور السنوات.

ب-ب

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