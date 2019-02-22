برباتوف ينصح بيل بالرحيل عن ريال مدريد

وجه البلغاري ديميتار برباتوف، مهاجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق، نصيحة لزميله السابق في صفوف السبيرز، غاريث بيل، بالرحيل عن ريال مدريد، في الفترة المقبلة.

وقال برباتوف، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “إذا كانوا لا يريدون بيل في ريال مدريد، فما يجب عليه فعله هو الرحيل”.

وأضاف: “يتم توجيه اللوم إلى بيل في كل شيء يحدث لريال مدريد، ولا أفهم ذلك، فهو أمر غير عادل، وبالنظر إلى إحصائيات هذا الموسم سجل 12 هدفا خلال 30 مباراة، وهي أرقام جيدة جدًا، ولكنه أصبح كبش فداء”.

وتابع: “عودته إلى توتنهام؟ هي مسألة مالية، ولست متأكدًا من قدرة توتنهام على إنفاق أكثر من 100 مليون يورو لضم لاعب”.

وعن ارتباط زين الدين زيدان بتدريب تشيلسي، علق: “إذا أقيل ساري ستكون هناك قائمة طويلة من المدربين لخلافته، ومتأكد أن زيدان حال تولي المهمة سيكون قادرًا على جذب نجوم جدد للدوري الإنجليزي”.