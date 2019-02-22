بن طالب في التشكيلة المثالية لثمن نهائي رابطة الأبطال :

توج لاعب المنتخب الوطني ومتوسط ميدان نادي شالك الألماني أداءه في لقاء ذهاب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا عندما واجه نادي مانشستر سيتي بالتواجد في التشكيلة المثالية لهذا الدور، بعد انتهاء كل لقاءات الذهاب، حيث اختار موقع المنافسة اللاعب في تشكيلته المثالية وكذلك من مختلف وسائل الإعلام والمواقع المختصة في الإحصائيات، فبن طالب الذي كان وراء تسجيل هدفين لشالك من ضربتي جزاء ولعبه لتسعين دقيقة كاملة بمستوى جيد، نال الإشادة والاعتراف من الجميع على ما قدمه في انتظار لقاء الإياب بمانشستر.

سجل ثاني ثنائية في مسيرته وأسرع ثنائية من ركلتي جزاء

تمكن بن طالب في لقاء أول أمس أمام السيتي من تدوين رقم شخصي مميز وواحد من الأرقام النادرة في كرة القدم، فالجزائري تمكن من تسجيل أسرع ثنائية من ضربة جزاء في الدقيقة 38 و45، في ظرف سبع دقائق فقط، كما تعتبر ثنائية لاعب توتنهام السابق هي الثانية له طوال مسيرته الكروية، بحسب موقع سكواكا للإحصائيات، فإن بن طالب بثنائيته أمس في مرمى الحارس إيدرسون، سجل ثاني ثنائية بعد تلك التي سجلها موسم 2016 في شباك نادي ماينز الألماني.

نسبة نجاح 100 بالمائة في ركلات الجزاء

كما أورد الموقع إحصائية عن لاعب الخضر، تؤكد أن اختياره من قبل مدرب النادي تويديسكو ليكون المنفذ الأول لضربات الجزاء لم يكن من العدم بل لأرقام سابقة، فبن طالب ومع ناديه شالك تمكن من تنفيذ 14 ضربة جزاء تمكن من تحويلها كلها إلى أهداف وفي مختلف المناسبات، منها ثلاث كاملة في رابطة أبطال أوروبا، ما يعني أن لاعب الخضر يملك نسبة نجاح كاملة وهي 100 بالمائة في تنفيذ ضربات الجزاء، وهو ما أكده الحساب الرسمي لموقع رابطة الأبطال بالقول ” بن طالب سجل كل ركلات الجزاء، 14 ركلة تساوي 14 هدفا”.

“ليكيب” اختارته رجل اللقاء رفقة ستيرلينغ

نال بن طالب عن مستواه أمام بطل البريميرليغ الموسم الماضي، الثناء والإشادة من الإعلام الفرنسي وفي مقدمته جريدة ليكيب التي اختارت صاحب 24 سنة كأفضل لاعب في المواجهة رفقة مهاجم السيتي رحيم ستيرلينغ ومنحته علامة مرتفعة جدا وصلت إلى 7 من 10، كما تحدثت كثيرا على مراوغته الرائعة على طريقة زيدان لثلاثة لاعبين من السيتي، هذا التكريم المعنوي قد يكون دافعا للاعب الخضر في قادم التحديات وخاصة في البوندسليغا والبقاء في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي في قادم الجولات.

بن طالب: ” سنلعب بكل قوة من أجل التأهل في مانشستر”

أكد لاعب الخضر وصاحب الثنائية الوحيدة لفريقه شالك في لقاء السيتي عقب نهاية اللقاء، أنه لم يكن أحد ينتظر أن يظهر شالك بذلك الأداء والمستوى رغم الخسارة التي كانت قاسية في آخر دقائق اللقاء، معتبرا في نفس الوقت أن حظوظهم في التأهل ما زالت قائمة وكل شيء ممكن في لقاء العودة بمدينة مانشستر، وقال بن طالب في تصريحات لقناة “بي ين سبورت” : ” وجب علينا أن نكون جاهزين في لقاء العودة، وأن نكون بكامل إمكانياتنا، وأن نلعب 100 بالمائة لمواجهة مانشستر سيتي، أرى أن الكثيرين لم يكونوا ينتظرون أن نظهر بذلك المستوى ونلعب بهذا الشكل، فرغم الخسارة لا يجب أن نستسلم ونؤمن بحظوظنا في التأهل”.

إبعاده من المنتخب مؤقت وسيعود في تربص مارس

في سياق الحديث عن بن طالب وبغض النظر عن ثنائيته ومستواه أمام السيتي، سيكون لاعب الخضر أمام فرصة جديدة مع المنتخب الوطني والعودة إليه بمناسبة تربص مارس القادم واللقاءين أمام غامبيا في ختام التصفيات، فإبعاده من بلماضي كان بمثابة رسالة له للعمل أكثر وأن مكانته ليست مضمونة في الخضر مثلما يظن، رغم أن الناخب الوطني متأكد من إمكانياته وما يمكنه تقديمه للخضر إن هو لعب بكامل إمكانياته ونفس المستوى والإرادة التي يظهرها مع ناديه شالك، فبن طالب سيكون حاضرا في تربص الخضر القادم، وما عليه إلا التأكيد على أحقيته في التواجد مع المنتخب، إن هو أراد التواجد في القائمة المسافرة إلى مصر الصيف القادم.

ب-بكوش

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