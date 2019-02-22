بن ناصر في التشكيلة المثالية للدوريات الكبرى بأوربا :

لم يمر التألق الكبير للاعب الخضر ونادي إيمبولي الإيطالي إسماعيل بن ناصر في اللقاء الأخير لفريقه أمام ساسولو في الكالتشيو الإيطالي مرور الكرام على متتبعي الدوريات الأوروبية الكبرى، فصاحب 21 سنة تمكن من خطف الأنظار في ذلك اللقاء ومساهمته في فوز ناديه بثلاثية بعد أن كان صحاب تمريرتين حاسمتين وثاني أفضل لاعب في المواجهة ككل، فبحسب شبكة ” أو أس بي أن” فقد اختارت لاعب آرسنال السابق في التشكيلة المثالية للدوريات الأوروبية بعد الأسبوع الأخير والتي جاء فيها بن ناصر مع العديد من النجوم الكبار على غرار البرتغالي رونالدور وقلب هجوم نادي روما بياتيك، ما يؤكد المستوى الراقي والكبير الذي يقدمه اللاعب الجزائري خلال الموسم الحالي والأول له مع كبار الكالتشيو.

إجماع في إيطاليا على انتقاله إلى نابولي

في سياق الحديث عن بن ناصر، لا يزال الكل في إيطاليا يجمع على أن مستقبل اللاعب سيكون خارج قلعة إيمبولي مع نهاية الموسم الجاري، وأن وجهته ستكون جنوب إيطاليا من بوابة نادي نابولي الذي أنهى كل التفاصيل الخاصة بضمه، واتفق مع إدارة ناديه على كل الشروط المالية في انتظار الإعلان الرسمي على الصفقة لاحقا، رغم تصريحات رئيس إيمبولي الأخيرة التي يؤكد فيها حاجة النادي لأموال كبيرة مقابل التخلي عنه، دون نسيان تواجد آرسنال كطرف مهم في الصفقة.

ب-ب

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