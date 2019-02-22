تاسفاوت: “بلماضي مجبر على التأقلم في إفريقيا”

نصح مناجير المنتخب الوطني الجزائري السابق عبد الحفيظ تاسفاوت في تصريحات تلفزيونية الناخب الوطني جمال بلماضي بضرورة تأقلمه مع أدغال إفريقيا، ومع جميع الظروف التي تنتظره مستقبلا، حيث صرح يقول: ” بلماضي لاعب سابق في المنتخب الوطني، وهو يعرف جيدا أدغال إفريقيا، ربما هي التجربة الأولى له طبعا على رأس العارضة الفنية للخضر، لكنه يملك ما يكفيه من خبرة داخل أدغال إفريقيا، أعتقد بأنه بات الآن مجبر على التأقلم مع هذا الوضع، وعلى ما تخفيه أدغال إفريقيا من مفاجآت ومطبات ربما لم يعشها من قبل”.

“على الخضر دخول الكان بنية التتويج بها رغم صعوبة المأمورية”

استرسل المهاجم الأسطوري للمنتخب الوطني الجزائري عبد الحفيظ تاسفاوت في تصريحاته بمنح بعض النصائح للاعبين وأيضا الطاقم الفني بقيادة المدرب جمال بلماضي، حيث أكد في كلامه على ضرورة دخول غمار منافسة كأس الجمهورية بنية التتويج بها وليس كما كان المسؤولون من قبل يطالبون بالذهاب بعيدا فيها فقط حين قال: “أعتقد بأنه على المنتخب الوطني أن يدخل منافسة الكان بنية التتويج بالكأس، اعلم بأن المهمة لن تكن سهلة وستكون صعبة جدا على المنتخب الجزائري، لكنني أثق في قدرة المدرب واللاعبين على العودة بالنجمة الثانية من الملاعب المصرية”.

“اللاعبون مطالبون بالحيطة والاستعداد لكل المفاجآت”

في ختام تصريحاته نصح الهداف التاريخي للخضر رفقاء محرز بضرورة التحلي بالحيطة والاستعداد لأي مفاجئة غير سارة قد تلاقيهم حين قال: ” اللاعبون مطالبون بتوخي الحذر والتحلي بالحيطة الكبيرة في هذه المنافسة، لأن الكأس الإفريقية تعرف دون شك الكثير من المفاجآت”.

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