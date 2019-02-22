جلسة ميلانو تُقرب راكيتيتش من صفوف إنتر

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراب الكرواتي إيفان راكيتيتش، من الانضمام لصفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن ديان، شقيق راكيتيتش، كان في مدينة ميلانو، نهاية الأسبوع الماضي، والتقى مع إدارة الإنتر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راكيتيتش وضع شرطا للانضمام لصفوف النيراتزوري الصيف المقبل، وهو أن يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال.

ومع تجديد ريال مدريد، عقد لوكا مودريتش، فإن إنتر ميلان سيركز على حسم التعاقد مع راكيتيتش، في الصيف المقبل، بحسب الصحيفة.

يُذكر أن إدارة برشلونة لم تفتح ملف التجديد لراكيتيتش خلال الفترة الحالية، رغم تصريح اللاعب بأنه ينتظر تحرك البلوغرانا.