ساري يستشهد بأرسنال للرد على منتقديه

استعان الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب فريق تشيلسي، بنتائج نادي آرسنال من أجل الرد على الانتقادات التي يتم توجيهها له خلال الفترة الماضية بسبب النتائج السلبية.

وعلق ساري في تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” اليوم الجمعة، إذا ما كان على بعُد هزيمة واحدة للرحيل، قائلًا:” لكي أكون صريحًا، أنا غير مهتم”.

وأضاف الإيطالي: “لابد أن أفكر في عملي أكثر، وإلا سأعمل بشكل سيء، لذلك يجب أن استمر في مشواري وكأن لم يتغير شيئا”.

وأضاف ساري: “استمر في سماع الناس تُشيد بموسم أرسنال، لكن أرسنال ليس في نهائي الكأس، ولديهم نقط أقل منا في الدوري الإنجليزي، ووصلوا إلى دور الـ16 للدوري الأوروبي مثلنا تمامًا”.

وواصل مدرب تشيلسي:” لا أفهم لماذا يظل يتحدث الناس كأن موسمنا سلبي للغاية، وأرسنال يقدم موسمًا مذهلًا”.

واختتم ساري: “بالطبع هناك بعض التعثرات والصعوبات الكبيرة، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن هذا أول موسم لي في دوري جديد وبيئة مختلفة، أعتقد أن الأمر مقبول، لقد استلمت تدريب فريق أنهى في المركز الخامس برصيد 70 نقطة”.

يذكر أن تشيلسي يستعد لمقابلة مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، على ملعب “ويمبلي” في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.