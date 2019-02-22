سكرينيار يُلمح إلى اتحاد إنتر ميلان دون إيكاردي :

أكد نجم إنتر ميلان الإيطالي، ميلان سكرينيار، أن فريقه أكثر اتحادًا في الفترة الحالية، مبديا سعادته بالفوز برباعية نظيفة على رابيد فيينا، في إياب دور ال32 من الدوري الأوروبي، أمس الخميس.

وقال سكرينيار، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت”: “هل احتفل إيكاردي مع الفريق أمس؟ لم أذهب إلى غرفة خلع الملابس بعد المباراة، لأنني ذهبت لإجراء اختبار المنشطات”.

وأضاف “عندما ألعب أحاول أن أبذل قصارى جهدي، وبعيدًا عن المنافس، هذه هي روحي وفي رأيي يجب أن تكون داخل كل لاعب”.

وحول ما تغير في الفريق بالفترة الأخيرة، صرح “في آخر 3-4 مباريات، كنا نقاتل حتى النهاية، وبالتأكيد يمكنني أن أقول إننا أكثر اتحادًا، حققنا قفزة في الجودة”.

وغاب إيكاردي عن المباريات الثلاث الأخيرة لإنتر ميلان، في منافسات الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي.

وتابع “أريد دائمًا بذل قصارى جهدي في كل التدريبات والمباريات، ربما جاء تطوري بهذه الطريقة، ثقة المدرب أيضًا مهمة لنمو اللاعب”.

وأردف “تجديد العقد؟ نحن قريبون من ذلك، لدي علاقة عظيمة مع هذا النادي”.

وأتم سكرينيار “دائمًا نتحدث في غرفة خلع الملابس بعد المباريات السيئة، يجب أن تولد روح تكريم القميص بداخل كل لاعب، هذا جانب أساسي”.