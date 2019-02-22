مبولحي وعسلة يتعادلان في الدوري السعودي :

تمكن نادي الاتفاق من فرض التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة عندما واجه نادي الحزم على أرضه وأمام جماهيره لحساب الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي الممتاز، فبعد تقدم أصحاب الأرض من ضربة جزاء عدل الاتفاق النتيجة من ضربة جزاء أيضا، في لقاء عرف مشاركة الحارسين الجزائريين ماليك علسة ووهاب رايس مبولحي، ولو أن الذي كان له أكبر عدد من التدخلات هو الرايس بما أن الحزم هو الذي كان الأكثر مبادرة هجومية، حيث قدم الجزائريان مستوى مقبولا جدا والتعادل قد يعيد الثقة إلى مبولحي عقب الانتقادات الأخيرة التي طالته جراء الأخطاء التي وقع فيها.

مدرب الاتفاق: ” مبولحي حارس كبير ويجب دعمه”



أتى الدعم الذي لقيه مبولحي من الجميع في نادي الاتفاق بأكله وتمكن من تقديم لقاء في المستوى أمس أمام الحزم، فرغم الأخطاء التي ارتكبها مؤخرا، إلا أن جماهير “الإيتي” أطلقت حملة دعم واسعة لمبولحي من أجل رفع معنوياته والرد على الأصوات التي شككت في مستواه، وكذلك جاء الدعم المطلق من المدرب سيرجيو بيرناس الذي رفض انتقاد حارسه، الذي أكد أنه حارس كبير، وقال في تصريحات إعلامية: ” مبولحي حارس كبير ويجب علينا أن نثق في إمكانياته ومستواه، ويجب على الجميع تجنب تتبع السلبيات ودعمه في اللحظات التي يحتاج فيها لذلك”.

ب-ب

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