محرز خارج الحسابات من جديد وموقع “السيتي” يخفف عليه الضغط :

لا يزال المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز يتلقى الصفعات من قبل مُدربه في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، الذي كان قد رفع من معنوياته خلال تصريحاته السابقة، أين تقدم له باعتذارات مباشرة عن تأثيره على مردود الدولي الجزائري، حيث أقدم التقني الإسباني على إبعاد محرز مجددا من خياراته الفنية خلال المباراة الماضية التي جمعت السيتي بنادي شالك 04 الألماني ضمن مباريات رابطة أبطال أوروبا، وهو اللقاء الذي لازم فيه نجم ليستر السابق طيلة المواجهة دكة الاحتياط، رغم التغييرات الهجومية التي قام بها المدرب غوارديولا.

غوارديولا يواصل تفضيل ساني وستيرلينغ على محرز

هذا وقد كانت جريدة “مانشستر إيفنيغ نيوز” البريطانية، قد تحدثت أو بالأحرى كشفت عن تفضيل مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا للمهاجمين ستيرلينغ وساني على محرز، وهذا بالرغم من تألق مهاجم الخضر في لقاء السبت الماضي عندما سجل هدفا جميلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، أمام نادي نيوبورت كاونتي، وذلك في المباراة التي لعبها رياض كاملة وقدم خلالها مستوى كبيرا.

الحساب الرسمي للسيتي يسانده وهنأه بعيد ميلاده

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على تويتر، مقطع فيديو لأنصار وعشاق الدولي الجزائري رياض محرز، الذي تلقى التهنيئات من قبل أنصار النادي الإنجليزي وأيضا محبي اللاعب من مختلف الدول العربية وهم يهنئون لاعب الخضر على عيد ميلاده الـ28، متمنين له العودة للتألق مع المنتخب الجزائري الذي تنتظره نهائيات كأس أمم إفريقيا خلال الصيف القادم، وأيضا مع ناديه مانشستر سيتي متمنين أن يرونه على سابق عهده كما كان عليه الحال لما كان يحمل قميص نادي ليستر سيتي.

م.دحوي

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