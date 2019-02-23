أربيلوا يحتفي بإنجاز ريال مدريد الاستثنائي :

احتفى ألفارو أربيلوا، نجم ريال مدريد السابق، بإنجاز الملكي الاستثنائي، بحصد لقب دوري أبطال أوروبا، في آخر 3 مواسم.

ونشر أربيلوا، صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام، لاحتفال الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا في 3 نهائيات على التوالي.

وعلق: “أن تسيطر على أوروبا لمدة 1000 يوم، أفضل من أن تكون الأفضل في العالم لمدة 100 يوم فقط”.

وقالت صحيفة “ماركا” إن أربيلوا، يبدو وأنه يرد بذلك على تصريحات جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، التي هاجم فيها ريال مدريد مؤخرًا.

كان بيكيه، قد قال: “مثلما يشكو ريال مدريد في كرة السلة يفعل ذلك في كرة القدم ثم يعود إلى واندا ميتروبوليتانو ويفوز بتلك الطريقة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، لحسن الحظ أن الملكي لا يملك فريقا في كرة اليد أو الهوكي، كان سيشتكي أيضا من التحكيم”.

وسيخوض ريال مدريد وبرشلونة مباراتي كلاسيكو في الأيام القليلة الماضية، حيث سيتقابل الفريقان يوم 27 من الشهر الجاري في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو، ثم يوم 2 مارس في الجولة 26 من الليغا على نفس الملعب.