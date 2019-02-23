أوريليو دي لورينتيس يسخر من صفقة رونالدو :

أكَّد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، أنَّ فريقه لا يخشى أحدًا في الدوري الأوروبي، بعدما أسفرت قرعة دور الـ16 عن مواجهة فريقه لسالزبورغ.

وقال دي لورينتيس في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” اليوم السبت: “نابولي لا يخشى أحدًا بالدوري الأوروبي؛ لأننا عززنا مكانتنا في أوروبا الآن. نلعب قاريا منذ 9 سنوات. لسنا خجولين ولدينا مدرب كبير مثل أنشيلوتي، قادر على توجيهنا للقمة”.

وأضاف: “كنا محظوظين إلى حد ما في القرعة؛ حيث سنواجه اختبارًا في مدينة جميلة مثل سالزبورغ، وأيضًا ربما يكون هذا الفريق أسهل في المواجهة من الفرق الأخرى”.

وتابع: “إذا وصلنا للمباراة النهائية، ستكون المشاركة فيها ممتعة. لن نضع التوقعات من الآن، نحن لا نريد أن نجلب الحظ السيئ، لذا دعونا نأخذ كل مباراة على حدة”.

وعن إمكانية مواجهة تشيلسي في اليوروباليغ، قال: “سيكون من الممتع اللعب مع البلوز في النهائي، بافتراض أن ماوريسيو ساري سيبقى هناك بالفعل”.

وواصل “أتمنى أن يبقى ساري في منصبه، وأن يقوم بعمل رائع؛ لأنه يحب عمله بجنون، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي ذلك لفقدان أعصابه، لكن يجب احترام ذلك”.

وتطرق دي لورينتيس للحديث عن فارق الـ13 نقطة مع جوفنتوس، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، مشددًا على أن نجاحات اليوفي لا معنى لها في ظل تراكم الديون عليه.

وفي هذا الصدد، قال: “سنقاتل حتى النهاية، إذا انهار شخص عند أول عقبة فقد فشل في الحياة. إذا كان لا يريد أن يكون فاشلاً، فهو يواصل القتال حتى النهاية. نحن جميعًا نفوز إذا لعبنا بنفس القدرة والحماس”.

وواصل: “أعني أنه إذا كنت قد أنشأت ديونًا بقيمة 200 مليون يورو من البنوك للتوقع مع لاعب واحد، فما هو الهدف من الفوز؟ دعونا نفكر بالطريقة الصحيحة للنجاح”.

وتعاقد جوفنتوس مع كريستيانو رونالدو، في الصيف الماضي، في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو، بالإضافة إلى دفع البيانكونيري لـ30 مليون يورو سنويًا كراتب شخصي للنجم البرتغالي.