الفيفا يعدد إنجازات محرز :

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم صورة للاعب الخضر رياض محرز بقميص المنتخب الوطني وذلك تهنئته بعيده ميلاده الثامن والعشرين، كما تناول الموقع الإنجازات التي حققها لاعب السيتي طيلة مسيرته الاحترافية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، ومنها جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ سنة 2016 وبطل الدوري الإنجليزي مع نادي ليستر سيتي، إضافة إلى تتويجه بلقب أحسن لاعب إفريقي سنة 2016 وأحسن لاعب جزائري سنة 2015، بالمقابل تلقى الجزائر رسائل التهاني من عديد المواقع الرياضية وأنصار النادي الذين تمنون أن يعود محرز إلى توهجه ويستعيد ثقة المدرب بيب غوارديولا، وهو الذي أصبح خارج الحسابات في اللقاءات المهمة وآخرها لقاء شالك في رابطة الأبطال.

ب-ب

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