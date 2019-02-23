المدير الفني الوطني: ” أشيو كان مطالبا بكشف ما حدث في وقته”

نزل المدير الفني الوطني عامر شفيق ضيفا على الإذاعة الوطنية أمس للحديث عن عديد الأمور، التي تخص المديرية الفنية والتكوين الذي تهدف الفاف إلى بعثه من جديد عبر أكاديميتها ومراكز التكوين والعودة إلى المدارس والجامعات لاكتشاف اللاعبين والمواهب، كما عرج للحديث عن القضية التي فجرها اللاعب الدولي السابق حسين أشيو، والذي عمل كمدرب مساعد لمنتخب أقل من 20 سنة، حيث اتهم رئيس الفاف خير الدين زطشي بفرضه للاعب في المنتخب ليملك صفة لاعب دولي خلال نزوله على حصة تلفزيونية وقال شفيق بخصوص القضية: ” أشيو كان من بين أحسن اللاعبين الدوليين الجزائريين وأتأسف للكلام الذي قاله، فالكلام الذي لا يكون في وقته لا يجب قوله، لقد قمت بعدة اجتماعات مع مدربي الفئات الشبانية، لكن هذه القضية لم تطرح ولا مرة على الطاولة ولا أعلم لماذا انتظر حتى هذا الوقت لطرحها”.

” سنناقش مع باتيلي مستقبل العارضة الفنية للمنتخبات الوطنية”

بعدها تحدث عامر شفيق عن المنتخبات الوطنية التي تتواجد دون مدربين بعد قرار رئيس الفاف إقالة الجميع من مناصبهم دون سابق إنذار، فبعد التعاقد مع الفرنسي لودوفيك باتيلي للإشراف على منتخب أقل من 23 سنة، كشف المدير الفني الوطني أنه سيعقد اجتماعا معه في الأيام القادمة بمركز سيدي موسى للفصل في هوية المدربين الني سيشرفون على منتخبي أقل من 17 سنة أقل من 20 سنة وقال: ” سيكون لنا اجتماع مع الفرنسي باتيلي في الأيام القادمة ونقترح عليه بعض الأسماء لتدريب فئتي أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة، فباتيلي يملك الكثير من الخبرة وسيرته ذاتية كبيرة مع الفئات الصغرى، لدى نأمل في أن يقوم بعمل كبير معنا على المدى المتوسط والطويل.

” سنعيد الروح للبطولات المدرسية والجامعية”

عرج خليفة رابح سعدان على رأس المديرية الفنية للوطنية للحديث عن البرنامج المسطر لاكتشاف المواهب الجزائرية عبر ربوع الوطن والاستفادة من خدماتها، حيث كشف عن وجود برنامج ثري سيعيد الروح للبطولات المدرسية والجامعية، التي تزخر بالعديد من المواهب الشابة وقال موضحا: “المدارس والجامعات تحتوي على الكثير من العناصر القادرة على التألق ولهذا سنعمل على إعادة لروح لهذه الدوريات، فأنا واثق من أن هذه الخطوة ستكون مفيدة جدا على المدى الطويل والمدرسة ستكون مفتاح استفاقة الكرة في الجزائر وهو ما نعمل على تجسيده في أسرع وقت”.

” بارادو فريق نموذجي ولاعبوه يتلقون تكوينا احترافيا”

في رده على الانتقادات التي تطال القائمين على المنتخبات الوطنية وخاصة منتخب أقل من 23 سنة الذي يضم عددا كبيرا من لاعبي نادي بارادو، اعتبر عامر شفيق أن هذا النادي هو الوحيد في الجزائري الذي يتلقى لاعبوه تكوينا نموذجيا واحترافيا والدليل حسبه هو أن لاعبيه مطلوبون بقوة من الأندية المحلية والأوروبية، ووجه المدير الفني الوطني رسالة للمنتقدين مفادها ” بارادو هو الفريق النموذجي في الجزائر وعناصره تتلقى تكوينا احترافيا وهذا أمر رائع، فنادي بارادو يقوم بعمل كبير على المستوى القاعدي والدليل على كلامي هو أن لاعبيه مطلوبين بقوة سواء من الأندية الجزائرية وبعض الأندية الأوروبية في الآونة الأخيرة”.

” انتهى حصول المدرب على الدبلوم في يومين”

تطرق المدير الفني لنقطة همة جدا وهي قضية منح الشهادات للمدربين من قبل المديرية الفنية في ظرف وجيز قد لا يتعدى اليومين في بعض الحالات، وهنا أوضح عامر شفيق بالقول: ” التربصات كانت من أجل معادلة الشهادات وليس منحها من العدم، فالذين كانوا يشاركون في التربصات، التحقوا وقد تلقوا تكوينا ومهمتنا كانت رسكلتهم وفقط، لكن الأمور ستتغير الآن بعد قانون الكاف الأخير، الذي يشترط أن يكون التكوين داخل المديرية الفنية من أجل حصول المدربين على الشهادات التدريبية”.

“هدفي الأول هو رد الاعتبار للتكوين”

عن الهدف الذي سطره على رأس المديرية الفنية، أكد عامر شفيق أنه يعمل بقوة من أجل رد الاعتبار للتكوين في الجزائر وتوظيف الخبرة التي اكتسبها على مر السنوات في المديرية وعمله مع العديد من المدربين كسعدان وتيكناوين وقال أيضا: ” متواجد في المديرية منذ مدة وأعرف كل السلبيات والإيجابيات وعملت مع العديد من الفنيين، كما أسعى لموصلة العمل المنجز حتى الآن والهدف الرئيسي هو إعادة الاعتبار للتكوين في الجزائر.

ب-بكوش

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