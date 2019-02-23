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برشلونة يفتح خزائنه لخطف نجم أتلتيكو مدريد :

23 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 38 زيارة

يسعى برشلونة، لتدعيم صفوفه، من أتلتيكو مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل الأنباء التي تتردد حول اقتراب إيفان راكيتيتش من الرحيل عن البارسا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن برشلونة يجهز 110 ملايين يورو للتعاقد مع ساؤول نيyويز، نجم الأتلتي، كي يكون بديلًا للكرواتي إيفان راكيتيتش القريب من الانتقال لإنتر ميلان.

وأضافت أن برشلونة يسعى لإغراء ساؤول بتحسين راتبه، من أجل إقناعه بعدم إكمال عقده مع أتلتيكو مدريد، والذي يمتد حتى صيف 2026.

ولا يعد برشلونة هو النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات نجم الأتلتي، لكن اللاعب كان يحظى باهتمام تشيلسي قبل أن يتعرض الأخير لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالمنع من إبرام صفقات لمدة فترتي انتقالات.

ويهدف مانشستر سيتي، أيضًا إلى ضم ساؤول، حيث يراه البديل المستقبلي للاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو.

يذكر أن ساؤول شارك هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد في 31 مباراة، وأحرز 3 أهداف وصنع مثلها.

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