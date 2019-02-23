بن زية ينهي الموسم مبكرا في فينارباتشي :

أقصي أمس نادي فينرباتشي من منافسة الدوري الأوروبي بعد خسارته في لقاء العودة والذي لعب أول أمس بثلاثية مقابل هدف واحد أمام مضيفه نادي زينت سانت بطرسبرغ الروسي، بعد أنهى لقاء الذهاب بفوز بالأتراك بهدف دون رد، وبعد هذا الإقصاء خرج الإعلام التركي للحديث عن مستقبل الدولي الجزائري ياسين بن زية، الذي كان خارج الحسابات في المواجهة، فبن زية يكون قد أنهى الموسم بشكل مبكر عقب الإقصاء الأوروبي، بما أن المدرب أرسن ينال بالاتفاق مع الإدارة قررا عدم الاعتماد عليه مستقبلا في لقاءات البطولة، وهو ما يجعل لاعب الخض في بطالة إجبارية.

ضربة موجعة والكان في مهب الريح

رغم أن قرار إقصاء بن زية من المشاركة في لقاءات فينرباتشي في الدوري التركي منذ مدة، غير أن اللاعب يواصل التدرب بشكل عادي مع المجموعة دون تحرك وكيل أعماله وإخراجه من هذه الورطة التي سيكون لها أثر وخيم على مستقبل اللاعب، سواء من ناحية مسيرته أو مع المنتخب الوطني المقبل على المشاركة في الكان الصيف القادم وبقاء بن زية على هذه الوضعية يعني خروجه رسميا من حسابات بلماضي، إلا إذا أنقذ نفسه بالخروج من تركيا صوب الدوري الأمريكي أو الصيني.

سليماني اكتفى بعشر دقائق

رغم أنه كان صاحب الهدف الوحيد في لقاء الذهاب، غير أن مستواه في لقاء البطولة الأخير أعاده إلى نقطة الصفر، وهو ما جعل المدرب يبقي الدولي الجزائري إسلام سليماني على دكة البدلاء حتى الدقيقة 80 حيث قرر إشراكه على أمل العودة في النتيجة وهو ما لم ينجح لا هو ولا زملاؤه فيه، ومع هذا كانت محاولات إسلام مقبولة رغم قلتها ونال عليها علامة 6 من موقع “هوسكورد”.

ب-ب

مرتبط