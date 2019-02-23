بن سبعيني وزفان يتألقان ويواجهان أرسنال في الدور المقبل :

إشادة كبيرة تلك التي حصل عليها لاعبو ران ومن ضمنهم رامي بن سبعيني ومهدي زفان بعد أن خلقوا المفاجأة وأطاحوا بنادي ريال بيتيس في الدور الماضي من الدوري الأوربي، رفقاء بن سبعيني حققوا المفاجأة بفوزهم في إقليم الأندلس وفي عقر دار بيتيس بيتيو فيا مارين وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، اللقاء عرف تألق بن سبعيني الذي شارك أساسيا، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول برأسية محكمة، كما عرف تألق زفان ولو أنه شارك بديلا فقط في آخر 12 دقيقة من اللقاء، حيث أحكم السيطرة على الجهة اليسرى من الدفاع وهو الذي زج به المدرب قصدا لفعل ذلك .

بن سبعيني سعيد بالتأهل ويصفه بالتاريخي

وبعد غياب طويل عن منصات مواقع التواصل الاجتماعي عاد رامي بن سبعيني للظهور، حيث عبر عن سعادته بالفوز والتأهل والذي وصفه بالتأهل التاريخي، بن سبعيني استفز الأندية المقصاة وخاصة ريال بيتيس، حين قال أنه يوجه التحية فقط للفرق المتأهلة وهو أمر يؤكد سعادته الكبيرة جدا بهذا المرور، وكان بن سبعيني يوم أمس من الأبطال الذين احتفى بهم الأنصار خاصة في تويتر، حيث وجه له العشرات بل الآلاف تحية التقدير، بعد أن كان سببا في تأهل فريقهم للدور المقبل من المنافسة الأوربية لأول مرة في تاريخهم .

القرعة لم تكن رحيمة برفقاء بن سبعيني وأوقعتهم أمام أرسنال

ولم تدم فرحة بن سبعيني وبقية زملائه في ران إلا سويعات قليلة، حيث صدمتهم القرعة التي أقيمت صباح أمس الجمعة بعد أن أوقعتهم من نادي أرسنال الإنجليزي، اللقاء سيكون صعبا جدا لأن أرسنال من المرشحين الأوائل للفوز بهذه المسابقة لما يتمتع به لاعبوه من مستوى كبير، ورغم أن المهمة لن تكون سهلة، إلا أن ران لن يستسلم وسيحاول تكرار سيناريو الدور الماضي بإطاحته بنادي ريال بيتيس، خاصة أن الكل أجمع على تأهل بيتيس قبل وبعد اللقاء الأول في الذهاب، لكن لاعبو ران برهنوا عن قدرات كبيرة وسيعملون من دون شك على البرهنة أكثر في لقاء الدور المقبل، كيف لا وهم الذين يملكون الحافز لفعل ذلك .

بن سبعيني ووناس في التشكيلة المثالية للدور الماضي لمسابقة الدوري الأوربي

في سياق الحديث عن تألق بن سبعيني دائما فقد اختارته صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية في تشكيلتها المثالية التي اختارها عن الجولة المنقضية من منافسة الدوري الأوربي، بن سبعيني وبحسب الجريدة الفرنسية كان من أهم الأسباب التي دفعت بران للدور القادم، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول، كما ساهم بشكل كبير في الشق الدفاعي من خلال إيقاف لاعبي بيتيس، إلى جانب بن سبعيني تواجد جزائري آخر في التشكيلة المثالية للدور الماضي ويتعلق الأمر بلاعب نابولي آدم وناس، هذا الأخير قدم أيضا مستوى كبير من خلال هدف وتمريرة حاسمة وكان السبب الرئيسي في مرور فريقه للدور المقبل، تواجد لاعبين جزائريين في نفس التشكيلة يعتبر أمرا أكثر من رائع وسيصب أولا وأخيرا في خدمة المنتخب الوطني .

بورقعة-ع

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