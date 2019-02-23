حساني: “وضعيتنا صعبة لكن لا يجب الاستسلام”

أكد المدافع الدولي الجزائري إلياس حساني، ومدافع فريق الخريطيات القطري، أن فريقه لن يستسلم بشأن الهبوط لدوري الدرجة الثانية، على الرغم من تذيله جدول ترتيب الدوري النجوم، وقال حساني، في تصريحات إعلامية: “لاشك أن موقف الخريطيات بجدول ترتيب الدوري صعب للغاية، لكنه لا يعني أننا سنرفع الراية البيضاء أو نستسلم، علينا أن نؤمن بقدراتنا وإمكانياتنا في تحقيق نتائج جيدة، في المباريات الست المقبلة، بداية من مواجهة أم صلال، التي ستقام مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ17 من الدوري”، وأشار إلياس إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة بعد انضمامه للخريطيات، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل مساعدة الفريق وتقديم الإضافة المطلوبة له، اعتباراً من أول مباراة له مع الفريق أمام أم صلال غداً، وأكد اللاعب الجزائري أن الخريطيات يضم لاعبين على مستوى جيد للغاية، ويمكنهم تحقيق نتائج مميزة في المرحلة المقبلة، والابتعاد عن المركز الأخير، والذي لا يليق بالإمكانيات التي يمتلكها هؤلاء اللاعبين، ويحتل الخريطيات أسفل ترتيب الدوري القطري برصيد 3 نقاط فقط، بعد مرور 16 جولة من عمر البطولة، جمعها من فوز وحيد، والخسارة في 15 مباراة، دون أن يحقق أي تعادل.

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