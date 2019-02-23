رئيس لجنة مكافحة المنشطات: “لاعبون ادعوا الإصابة لتفادي الفحص”

كشف رئيس لجنة مكافحة المنشطات عل مستوى الفاف الدكتور جمال الدين دامارجي في تصريحات للإذاعة الوطنية أن هناك العديد من اللاعبين، الذين تحججوا بتعرضهم للإصابة خوفا من خضوعهم للفحص بعد اللقاءات وجاءت تصريحات دامارجي للرد على كلام لاعب الحراش نايلي، الذي وقع في فخ تناول المنشطات ونفى أن تكون العينة التي خضعت للاختبار تخصه، كما قال الدكتور أن التوعية لا توجد في كرتنا أوضح كذلك: ” هناك العديد من اللاعبين وأخص بالذكر من مولودية وهران واتحاد الحراش ومستغانم تحججوا بتعرضهم للإصابة، حتى لا يخضعوا للفحص عن المنشطات، صراحة التوعية لا توجد حاليا وتعبنا منها”.

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