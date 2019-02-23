سان جيرمان يخطط للانتقام من برشلونة بسيناريو جديد :

يُخطط باريس سان جيرمان للانتقام من برشلونة بسيناريو جديد، عقب نجاح النادي الكتالوني في خطف الهولندي فرينكي دي يونy، نجم أجاكس، بعد صراع كبير بين الناديين.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم السبت، إنَّ ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، يريد خطف الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، كي يكون المدير الرياضي للمشروع الجديد في النادي الباريسي خلفًا لأنتيرو هنريكي.

وأوضحت الصحفية، أنَّ الخليفي سيتخطى الخلافات مع أبيدال بسبب حثه للفرنسي أدريان رابيو، لاعب الفريق على عدم التجديد، تمهيدًا لانتقاله إلى البارسا في الصيف المقبل، وسيعمل على انتقاله إلى حديقة الأمراء كسيناريو انتقامي من برشلونة هدفه إضعاف قوة النادي الكتالوني.

ورغم وجود إغراءات كبيرة، إلا أن أبيدال يشعر بالتقدير في برشلونة، ويؤكد للجميع أنه سعيد بالعمل رفقة بيب سيغورا، المدير الرياضي، ورامون بلانز الملحق بالسكرتير الفني.

وأشارت إلى أبيدال، لن يرافق الفريق اليوم في مباراته ضد إشبيلية بالليغا، لكنه يستعد لدعم البارسا في مباراتي الكلاسيكو بمدريد.