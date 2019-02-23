ضربات جزاء بن طالب مازالت تصنع الحدث في ألمانيا :

أدلى حارس مرمى نادي شالك فارمان يوم أمس الجمعة بتصريحات تحدث فيها عن لقاء فريقه اليوم السبت في الدوري، كما تحدث فيها أيضا عن لقاء السيتي سهرة الأربعاء الماضي، فارمان أشاد كثيرا بزملائه اللاعبين رغم الخسارة ومن أبرز هؤلاء الدولي الجزائري نبيل بن طالب، حيث قال أن برودة دمه كانت كبيرة وهو يسجل ركلات الترجيح وكأنه لا يملك دم أصلا (في إشارة إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بن طالب)، فارمان أشاد أيضا بمستوى نبيل أثناء اللقاء والذي كان بالفعل من بين أحسن اللاعبين على أرضية الميدان .

بن طالب يواجه ماينز في الدوري ويسعى للتأكيد

وفي غضون ثلاث أيام ماضية فقط استطاع بن طالب استعادة المكانة التي فقدها في ناديه في الأشهر الأخيرة، الصحافة الألمانية عادت لتشيد بمستواه في الآونة الأخيرة ودون شك فإن الجزائري سيأبى التفريط في هذه المكانة، حيث سيلاقي رفقة بقية زملائه في شالك نادي ماينز عشية اليوم السبت في الدوري، اللقاء لن يكون مهما لبن طالب على الصعيد الشخصي وفقط، لكن أيضا على الصعيد الجماعي إذ يمر النادي بأسوأ انطلاقة له في آخر عشرين موسم، حيث يحتل الصف الـ14 في الترتيب غير بعيد عن مراكز الهبوط لذلك سيعمل نبيل وبقية زملائه على ضمان النقاط الثلاثة كاملة من أجل الهروب ولو قليلا إلى الأمام ولعب ما تبقى من موسم براحة، أما في حال حدوث العكس فإن الأزرق الملكي سيدخل الدوامة ومرحلة الشك أيضا .

بورقعة-ع

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