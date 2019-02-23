عطال يواصل الغياب ولن يشارك سهرة اليوم ضد أميان :

لن يكون بمقدور الدولي الجزائري يوسف عطال التواجد في لقاء اليوم ضد أميان في الدوري الفرنسي، حيث أعلن المدرب باتريك فييرا يوم أمس عن قائمة اللاعبين المعنيين باللقاء والذي لم يتواجد من ضمهم لاعب الخضر، ومن دون شك فإن عطال لم يشف بعد من الإصابة التي يعاني منها وسيكون بحاجة لحصص وأيام إضافية من أجل المشاركة، وكان عطال قد أصيب قبل ثلاثة أسابيع من الآن وقيل وقتها أنه سيحتاج فقط لهذه المدة من أجل العودة وهو ما لم يحدث.

بورقعة-ع

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