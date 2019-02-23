عقوبة تشيلسي تضع جوفنتوس في ورطة :

بات جوفنتوس في ورطة، إثر صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنع تشيلسي من إبرام أي تعاقدات خلال فترتي انتقالات مقبلتين.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن جوفنتوس يبحث من الآن عن مشترٍ جديد للأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم الفريق، المعار إلى تشيلسي حتى نهاية الموسم.

ويرغب جوفنتوس في التخلص من هيغواين، بسبب راتبه الكبير (300 ألف إسترليني في الأسبوع)، والذي سيمثل أزمة للسيدة العجوز.

كما أن جوفنتوس بات يمتلك الآن البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجانب عدد من المهاجمين الآخرين، وبالتالي من الصعب أن يحصل هيغواين على مقعد في التشكيلة الأساسية للفريق.

وكان هيغواين قرر قطع إعارته إلى ميلان في منتصف الموسم الحالي، للانتقال إلى صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة.

وتعود أزمة تشيلسي إلى ارتكابه تجاوزات في التعاقد مع اللاعبين شباب، كما أن العقوبة شملت تغريم النادي اللندني 600 ألف فرنك سويسري.