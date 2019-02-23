غزال متوقع كأساسي في لقاء كريستال بالاس اليوم :

يلتقي سهرة اليوم السبت ناديا ليستر سيتي وكريستال بالاس ضمن لقاءات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اللقاء سيكون فرصة جديدة للدولي الجزائري رشيد غزال للتأكيد على مستوياته الجيدة في الآونة الأخيرة، الصحافة الإنجليزية الصادرة يوم أمس قالت أن مشاركة غزال في لقاء اليوم كأساسي متوقعة، حيث سيعمد المدرب لإشراكه منذ البداية على الجناح الأيسر، وفي انتظار تأكد ذلك على رشيد العمل بقوة من أجل إثبات قوته والتأكيد على أنه يستحق فعلا مكان دائم، وذلك لن يكون إلا بالتألق وخاصة تسجيل الأهداف وهو الذي لم بسجل إلا نادرا هذا الموسم.

بورقعة-ع

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