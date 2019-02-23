كانتي يؤمن بقدرة تشيلسي على إسقاط مانشستر سيتي :

أكَّد الفرنسي نyولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، أن فريقه قادر على تخطي الأزمات الأخيرة والفوز على مانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية غدا الأحد.

وقال كانتي في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” اليوم: “أعتقد أن الأمر ممكن، علينا أن نذهب بالكثير من الأمل والاستعداد للمباراة بأفضل طريقة ممكنة”.

وتابع: “مانشستر سيتي فريق عظيم، المدرب سيحضر خطة من أجل المباراة، ونحن يجب أن نؤمن بقدرتنا على الفوز مثلما فعلنا في ستامفورد بريدج، أو نخسر مثلما حدث في ملعب الاتحاد، كل شيء ممكن، فهذا يتطلب منا الحذر بصورة أكبر من هذا الفريق.”

وواصل: “بعد النتيجة الأخيرة أمام مانشستر سيتي (6ـ0)، كان من الصعب الشعور بالرضا عن الهزيمة، خسرنا مجددًا أمام مانشستر يونايتد، ولكن الفوز على مالمو جيد ومنحنا الثقة ودفعنا للنظر إلى الأمام والاستعداد الجيد للنهائي.”

واختتم حديثه: “كل هزيمة مثل هذه صعب قبولها على اللاعب، في تشيلسي لم نعتد على ذلك، في النهاية لا يمكننا تغيير ذلك، ولكن يجب قبول الهزيمة والنظر للأمام من أجل تقديم أداء أفضل.