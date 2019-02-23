مفاجأة في قائمة المرشحين لخلافة ساري :

يدرس تشيلسي في الفترة الحالية البدائل المتاحة لتدريب الفريق في حالة الاستغناء عن خدمات الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب الفريق.

وقالت صحيفة “تيليجراف” البريطانية اليوم السبت، إن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، والإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب ديربي كاونتي الحالي، هما أبرز المرشحين لخلافة ساري.

وأضافت الصحيفة أن هناك مفاجأة تسعى لتحقيقها إدارة تشيلسي، وهي التعاقد مع ستيف هولاند، المدرب المساعد لجاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا.

ولفتت إلى أن إدارة البلوز، ترغب في جعل هولاند يعمل كمدرب للفريق، بالإضافة إلى عمله كمدرب مساعد مع ساوثجيت.

وكان هولاند قد فعلها من قبل عندما كان مدربًا مساعدًا في تشيلسي مع رافاييل بينيتيز، وجوزيه مورينيو، وأنطونيو كونتي، بالإضافة إلى عمله مع ساوثجيت مع منتخب الشباب في إنجلترا، قبل التفرغ لمنتخب الأسود الثلاثة.

كانت بعض التقارير الصحفية أكدت أن مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، غدا الأحد، هي الفرصة الأخيرة لساري من أجل الحفاظ على منصبه الحالي.