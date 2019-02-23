وضعية إيكاردي تدفع إنتر ميلان نحو نجم روما :

يترقب إنتر ميلان، تحديد ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق، موقفه، سواء بالبقاء أو الرحيل، بعد الخلافات التي دبت بينه والنادي في الأيام الأخيرة الماضية.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت”، أن إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، وإحضاره إلى سان سيرو، في الفترة المقبلة.

وأضافت أن النيراتزوري على استعداد لمنح اللاعب عقدًا لمدة 3 سنوات مقبلة، سيحصل خلالها على راتب شخصي 6.5 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وختمت بأن إنتر ميلان سيقدم عرضًا إلى روما بقيمة 10 إلى 12 مليون يورو، للموافقة على رحيل قناص الفريق.