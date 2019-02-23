وناس: “أنشيلوتي يثق بي وسأسعى للبرهنة في قادم اللقاءات”

عبر الدولي الجزائري آدم وناس عن سعادته الكبيرة بعد تألقه وقيادته لناديه نابولي للفوز والتأهل على حساب زيوريخ في منافسة الدوري الأوربي، وناس كان قد قدم مستوى كبير وتمكن من قيادة نابولي للفوز بثنائية، وبهدف وتمريرة حاسمة، حيث أكد أنه سعيد للفوز وسعيد أيضا للثقة التي بات يحظى بها من طرف مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي وقال: ” أنا هنا لخدمة فريقي نابولي، أسعى لتقديم كل ما لدي وفي أي لقاء أتيحت لي فيه فرصة اللعب، أنا هنا لخدمة المدرب أيضا، أنشيلوتي بدأ يثق بي وبإمكانياتي وبات يشركني لوقت أكبر وفي لقاءات أكثر مؤخرا، السيد أنشيلوتي يدفعني دائما لتقديم أفضل ما لدي، حيث دائما ما يحثني على التألق وتسجيل الأهداف “.

أنشيلوتي: ” وناس لديه قدرات كبيرة ويمكنه صنع ما يشاء”

وناس تحدث بكل خير عن مدربه رغم أنه يهمشه في كل مرة ولا يمنحه الفرص التي يستحق والتي تعكسها موهبة وهو دليل قوي على العلاقة المميزة التي تربط الرجلين، الأمر تجلى أيضا في التصريحات التي أطلقها مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي للإعلام الإيطالي، حيث أشادت مرة أخرى بوناس وقال أنه لاعب خارق للعادة وفي هذا الشأن قال: ” هناك بعض اللاعبين البارزين في العالم من يستطيعون القيام بأشياء كبيرة دون غيرهم من اللاعبين العاديين، ووناس واحد من هؤلاء الكبار، لديه قدرات فنية وبدنية رهيبة، يمكنه صناعة أي شيء عندما تصله الكرة “، تصريحات أنشيلوتي فيها مبالغة كبيرة في وصف قدرات وناس فهل هذا يعني اقتناعه به أم أنها فقط تصريحات للرفع من معنوياته ؟

نابولي يواجه سالسبورغ في لقاء صعب

وبعد أن فرغ نابولي من زيوريخ ولقاءات الدور الماضي من الدوري الأوربي بات تفكيرهم منصب الآن في لقاء ثمن النهائي، القرعة التي أجريت يوم أمس في سويسرا أسفرت عن مواجهة قوية بين نابولي ونادي سالسبورغ النمساوي، اللقاء قد يراه البعض سهلا لكن أنشيلوتي كشف يوم أمس أنه سيكون بالغ الصعوبة، لأن سالسبورغ كان دائما حلقة قوية في المنافسات الأوربية في السنوات الأخيرة، هذا وسيسعى وناس وزميله غلام من دون شك لحجز مكان في هذا اللقاء واللعب على المرور للدور المقبل وهو أمر يبقى ممكنا، بالحديث عن غلام نشير إلى أنه شارك أساسيا في لقاء زيوريخ ولعب تسعين دقيقة قدم فيها بحسب الإعلام الإيطالي مستوى مقبول .

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