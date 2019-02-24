باراتيسي: جوفنتوس اعتاد على الضغط قبل ضم رونالدو :

قال فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لجوفنتوس، إن فريقه اعتاد على العمل تحت الضغط، حتى قبل ضم كريستيانو رونالدو، قادما من ريال مدريد، الصيف الماضي.

وقال باراتيسي، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “نحن نركز على تقديم أفضل أداء ممكن، لذا لا يهم من يبدأ المباراة، سواء كانسيلو أو بتواجد ديبالا على دكة البدلاء”.

وأضاف: “لدي شكوك بالفعل عندما يقول الناس إن جوفنتوس لم يُختبر بما فيه الكفاية في الدوري الإيطالي، لأنه عندما ينضم لاعب من الخارج يناضل من أجل التأقلم ويقول إن الدوري الإيطالي ليس مثل البريميرليغ أو أي بطولة أخرى، كلاهما لا يمكن أن يكون على حق”.

وتابع فابيو: “خوض مباراة بدوري أبطال أوروبا ليس مشابها للعب أي مباراة بالدوري المحلي، ستكون دائمًا أكثر صعوبة وتعقيدًا.. وأليغري مدرب ممتاز وأثبت ذلك على مر السنين الماضية”.

وعما إذا كان جوفنتوس يشعر بضغط إضافي للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم، بعدما دفع أكثر من 100 مليون يورو لضم رونالدو في الصيف، فقال: “عندما تعمل في اليوفي أو أي ناد آخر كبير، دائمًا يكون هناك ضغط. نحن اعتدنا على ذلك ونشعر بهذا الأمر منذ وقت طويل حتى من قبل وصول كريستيانو”.

وخسر جوفنتوس، بهدفين نظيفين أمام أتلتيكو مدريد، بملعب الأخير، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.