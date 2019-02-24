براهيمي يعود من الإصابة ويواصل التألق مع بورتو :

حدث ما لم يكن متوقعا وشارك الدولي الجزائري ياسين براهيمي في لقاء فريقه ضد تونديلا الذي جرى سهرة الجمعة، كل المؤشرات كانت توحي بغياب ياسين عن لقاء تونديلا لأسباب كثيرة، أهمها الإصابة، لكن المدرب ضرب كل هذه الآراء عرض الحائط بعد أن استدعى اللاعب وأشركه أيضا، ورغم غيابه عن التدريبات منذ عشرة أيام (مشاركته فقط في بعض الحصص الخفيفة)، إلا أن براهيمي أكد علو مستواه وقدراته الفنية الكبيرة، حيث ساهم في فوز فريقه الكبير بثلاثية من دون رد، من خلال تقديم تمريرة حاسمة في هدف فريقه الثاني، ومن دون شك فإن براهيمي سيتطلع الآن للقاءات الثلاثة المقبلة وهي الأهم في الموسم لحد الآن ضد كل من براغا في نصف نهائي الكأس، بنفيكا في قمة الدوري البرتغالي وأيضا روما في دوري أبطال أوروبا والتي ستحدد نتيجتها أهداف الفريق هذا الموسم.

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