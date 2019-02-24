بلعمري يسجل أول هدف مع الشباب بعد 50 مباراة رسمية :

أخيرا تمكن المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري من تدوين اسمه في قائمة هدافي نادي الشباب السعودي وفك النحس الذي لازمه لثلاثة مواسم كاملة، فقد سجل الجزائري وقائد الشباب، هدفا منح به فريقه فوزًا مهمًا، على مضيفه القادسية أول أمس في الدقائق الأخيرة من المواجهة، على ملعب “الراكة” ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذا الفوز نجح الشباب في الوصول للنقطة رقم 40 في الدوري لأول مرة منذ 3 مواسم، وهذا الهدف هو الأول لبلعمري بقميص الشباب الذي يقضي معه موسمه الثالث، بعد أن خاض الجزائري 50 مباراة رسمية مع الشباب، لم يسجل فيها أي هدف واكتفى بتسجيل هدفا في مباراة ودية أمام اتحاد كلباء.

يحظى بمكانة كبيرة ومستواه أكثر من ثابت

يملك الدولي الجزائري مكانة خاصة جدا في نادي الشباب سواء من الإدارة أو أنصار الفريق، فالإدارة سارعت مع بداية الموسم الحالي إلى تجديد عقده حتى عام 2021، بعد دخول أندية كثيرة في مفاوضات لضمه، لتقوم بعدها رفقة المدرب ماريوس سوموديكا بمنحه شارة القيادة لأول مرة في مسرته مع الفريق، وهذا دليل على قيمته بين اللاعبين بفضل روحه القتالية ورغبته الدائمة في الفوز، وهو ما تجلى على أرضية الميدان بمستواه الثابت وقيادته الرائعة للمجموعة هذا الموسم.

المدافع الجزائري يمني النفس بالتواجد في تربص مارس

هذا، ويمني المدافع الجزائري بلعمري النفس في التواجد ضمن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي خلال تربص شهر مارس القادم، والذي يتزامن ومباراة غامبيا المندرجة ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة لكان مصر الصيف القادم، خاصة وأن هذا اللقاء يعتبر شكليا فقط للمنتخب الجزائري، على اعتبار أن الخضر قد ضمنوا تواجدهم في أم الدنيا بعد عودتهم بفوز ساحق من الطوغو برباعية كاملة كانت كفيلة لكتابة اسمهم ضمن المنتخبات الإفريقية التي ستكون حاضرة في هذا العرس الإفريقي الذي ستكون الملاعب المصرية مسرحا له.

ب-ب

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