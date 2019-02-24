بلماضي: “أثق في بونجاح وأتمنى أن يقدم مستوى كبيرا في الكان”

أعدت “قناة بي إن سبورت” القطرية وثائقيا مطولا عن لاعب الخضر ونادي السد بغداد بونجاح، القناة القطرية الرائدة استجوبت كثيرا من المقربين من اللاعب ومن أبرزهم الناخب الوطني جمال بلماضي، هذا الأخير أشاد كثيرا ببغداد وأكد ثقته الكبيرة به قبل بداية كان مصر في نهاية الموسم الحالي .

“عندما كنت مدربا للدحيل كنت أخاف فقط من بونجاح”

وعن معرفته السابقة ببونجاح قال بلماضي أنها تمتد لأيام تدريبه لنادي الدحيل، حيث قال أنه كان اللاعب الذي يقلقه ورغم كثرة النجوم في السد إلا أنه كان اللاعب الذي يركز عليه دائما، وقال: ” في كل مرة يكون بونجاح هو اللاعب الذي يجب أن تراقبه، رغم ما يملكه السد من لاعبين مميزين مثل تشافي وعفيف والهيدوس وكلهم لاعبون رائعون، لكن اللاعب الأهم كان بغداد، لديه قدرة كبيرة على التركيز طيلة التسعين دقيقة وقدرة كبيرة على التسجيل في أي لحظة، عندما كنت مدربا لنادي الدحيل كان بغداد اللاعب الذي يقلقني، كان لديه قدرة كبيرة على التنافس طيلة الوقت وكان اللاعب الأكثر خطورة “.

“أعرف بغداد جيّدا وأنا أول من يدعمه”

بعد ذلك قدم بلماضي كل الدعم لبغداد حين قال: “أعرف بغداد بونجاح جيدا، أعرف ما يملكه من قدرات وأعرف أيضا شغفه الكبير ورغبته لإظهار كل ما لديه للمنتخب الوطني وللجمهور الجزائري، على المستوى الدولي كنت أعرف جيدا أنه يملك الصفات اللازمة التي تسمح له بالتألق دوليا، لذلك كان من الطبيعي أن أمنحه الفرصة للعب مع المنتخب الوطني والسماح له باللعب بثقة كاملة، بغداد لاعب يحظى بدعم كل الجهاز الفني للمنتخب الجزائري وأنا أولهم، هناك إجماع كبير حول بونجاح هذه الأيام”.

“بونجاح لاعب محترف وربي يبعد عليه العين”

الناخب الوطني تكلم عن نقاط قوة بونجاح مما يخوفه منه وقال: ” الأمر الوحيد الذي يخيفني هو الاهتمام الكبير والانتباه المسلط عليه وهو يمر بهذه الفترة من التألق، هو لاعب قوي جدا وأتمنى أن يواصل على نفس هذا النهج وأن ينهي الموسم بالقوة التي بدأه بها وأن يقدم مستوى كبيرا في الكان المقبل أمام العالم بأسره وليس إفريقيا وحسب لأن أوروبا أيضا ستشاهد الكان، وربي يبعد عليه العين ” وعن خصال بغداد قال: ” بغداد سجل ثلاثة أهدافه من أربعة لقاءات على ما أعتقد، وهذا ما هو مطلوب من أي مهاجم، إضافة إلى الضغط الدفاعي وإزعاج المدافعين وهو الأمر الذي أريده وأطلبه، داخل الملعب وخارجه بغداد يتعامل بشكل نموذجي واحترافي، يأتي برغبة كبيرة سواء شارك كأساسي أو كبديل كما حدث في لقاء البينين، إنه جاهز دائما، شاهدناه عندما دخل بديلا في لقاء البينين فقد شكل خطورة كبيرة “.

بورقعة- ع

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