بن رحمة يواصل التألق، ينتفض بهاتريك وتمريرة حاسمة :

سجل المهاجم الجزائري الناشط في الدرجة الثانية من البطولة الانجليزية السعيد بن رحمة ثلاثية كاملة في لقاء ناديه برينتفورد أمام هال سيتي، وذلك في المباراة التي انتهت على نتيجة 5 أهداف كاملة مقابل هدف واحد، حيث كان ابن مدينة تيموشنت قد ترك بصمته في هذه المباراة وكان أحسن لاعب فوق أرضية الملعب، مواصلا بذلك عروضه الكبيرة مع ناديه برينتفورد في الدرجة الثانية الانجليزية والذي كان يطمح لتحقيق الصعود هذا الموسم للبريمرليغ، غير أن المركز الذي يحتله النادي بعيد جدا عن هذا الحلم.

سجل ثلاثية كاملة وقدم تمريرة حاسمة

تألق المهاجم الجزائري في مباراة أمس، كان بفضل تسجيله لثلاثة أهداف كاملة في شباك نادي هال سيتي خلال الدقيقة الـ33 ثم الـ43، مختتما مهرجانه من الأهداف في الدقيقة الـ81، ليس هذا فحسب، بل كان بن رحمة وراء الهدف الأول لفريقه بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله موكودجو في الدقيقة الـ28 تمكن من خلالها نادي برينتفورد من تعديل الكفة بعدما كان متأخرا في النتيجة، ليرفع بذلك بن رحمة رصيده من إلى سبعة أهداف هذا الموسم مع ناديه الانجليزي.

حصل على أحسن علامة في اللقاء وينتظر التفاتة بلماضي

بفضل الأداء الكبير الذي قدمه بن رحمة في مباراة ناديه أمس أمام هال سيتي، استحق الدولي الجزائري العلامة الكاملة 10 على 10 من قبل موقع هوسكورد المختص في الإحصاءات، وهو الموقع الذي منحه أيضا وسام رجل المباراة، حيث ينتظر المهاجم الجزائري الناشط في الدرجة الثانية الانجليزية التفاتة من الناخب الوطني جمال بلماضي من أجل الحصول على فرصته وتقديم أفضل ما لديه بألوان الخضر.

م.دحوي

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