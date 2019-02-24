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بن طالب في تشكيلة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا :

24 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, المنتخب الوطني, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 92 زيارة

أفرج الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تشكيلته المثالية لثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، التشكيلة التي أفرج عنها عرفت تواجد لاعب الخضر ونادي شالك نبيل بن طالب، حيث قدم الأخير مستوى مميزا في لقاء السيتي، فرغم أن فريقه خسره بثلاثية، إلا أن الاتحاد الأوروبي اختار بن طالب نظير تألقه الكبير خاصة في الشوط الأول وأيضا هدفيه اللذين سجلهما ورغم أن البعض رأى أنهما مجرد هدفين من ركلتي جزاء إلا أن اليوفا لم تقلل أبدا منهما وبفضلهما اختارت نبيل في تشكيلتها المثالية، وشملت تشكيل ثمن نهائي دوري الأبطال لاعبين كثر مميزين من قبيل أغويرو وستيرلينغ من السيتي، ألبا من البارصا، غودين من أتليتيكو مدريد، ألابا وهوملس من البايرن وأيضا لوباز حارس مرمى نادي ليون، يشار إلى أن نبيل تفوق في مركزه على لاعبين كبار مثل فيرناندينو، بوسكتيس، رايفنها، وغيرهم .
بورقعة- ع

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