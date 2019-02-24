بونجاح: “كنت “محقور” قبل بلماضي وإن شاء الله نقدم كان قوية”

أما عن المعني الأول بالأمر بونجاح فقد تكلم بحرقة عن المنتخب، وقال: ” لم أكن استدعى سابقا وعندما استدعى كنت استدعى فقط لإسكات الجماهير والصحافة، لم أكن أشارك وفي حال شاركت أشارك دائما في آخر خمس أو عشر دقائق فقط، ومن سوء حظي أيضا أن المنتخب الوطني كان وقتها يمر بفترات جد سيئة وليست كالفترات السابقة، عندما يأتي الناخب الوطني ويطلق مثل هذا التصريح ويعطيك كل هذه الثقة ما عليك إلا رد هذه الثقة على أرض الواقع وتقديم أفضل ما لديك، عندما يمنحك أي شخص كان هدية، ما عليك إلا أن تعيد له هدية أيضا “.

“تألقي ضد فريق بلماضي ساعدني وسألعب الكان المقبلة بثقة كبيرة”

في الأخير تكلم بغداد عن سر ثقة بلماضي وما سيقدمه مع هذه الثقة، وقال” كل اللقاءات التي كنت ألعبها ضد نادي الدحيل كنت أسجل فيها وهو ما ساعدني لأن بلماضي كان يعرف جيدا إمكانياتي ويعرف الوضعية التي كنت أمر بها وأهدافي وهي أمور جعلته يثق بي أكثر، سألعب كأس إفريقيا لأول مرة بهذه الثقة، صحيح أنني لعبت الكان لكن ليس بالثقة التي أملكها الآن، الكان المقبل ستكون كل الأعين موجهة علي وإن شاء المولى أقدم مستوى كبيرا ونكون مجموعة واحدة ونقدم وجها طيبا للخضر”.

تشافي: “ليس من السهل على بونجاح أن يكون أساسيا مع وجود سليماني، براهيمي ومحرز”

النجم الإسباني تشافي أبى إلا أن يتكلم هو الآخر عن بونجاح، حيث تحدث بداية عن تألقه مع المنتخب وتمنى له حظا موقفا وفي هذا الشأن قال: ” بونجاح يقدم أفضل المستويات مع المنتخب الجزائري في الوقت الحالي، أنا أحبه كثيرا وأتمنى من أعماق قلبي أن يواصل هذه النجاحات في المستقبل، لأنه شخص يستحق فعلا نظرا لروحه العالية، وضع بغداد في الوقت الحالي مع المنتخب الجزائري مميز جدا وهو أمر ليس بالسهل، لأن المنتخب الجزائري يملك لاعبين مميزين وكبار على غرار سليماني وبراهيمي ومحرز، الجزائر تملك مهاجمين من الطراز الرفيع ورغم ذلك بغداد أساسي ما يعني أنه لاعب أثبت قدراته وليس مجرد لاعب واعد “.

“عندما تعاقد السد مع بونجاح لم أكن مقتنعا به، لكن اليوم بإمكانه النجاح مع أي فريق”

تشافي كشف عن سر في حواره مع بي إن سبورت، حيث قال أنه لم يكن مقتنعا ببونجاح في البداية وأضاف “عندما تعاقد السد مع بونجاح لم أكن أعرفه ولم أسمع به من قبل، قلت في نفسي هل سيقدم لنا الإضافة التي نريد ؟، عندما رأيته ورأيت أن وزنه كان زائدا بـ 10 أو 15 كلغ قلت أن هذا الأمر مستحيل، لم أكن أرى أنه سيساعدنا لكن بعد أول لقاء وأول لمسة أثبت قدراته، أتذكر جيدا أنني وجهت له الكرة وسجلها بالرأس، لم يلبث إلا لقاء واحدا ليؤكد مستواه، أعتقد أن بونجاح يمكنه النجاح مع أي فريق كان، لأنه فعلا يملك القدرات على ذلك في حال ما كان احترافيا في مشواره، أعتقد أنه سينجح لأن المهارة والقوة البدنية لا تنقصه تماما، بونجاح من نوعية اللاعبين الذين أفضلهم، هو يساعدني على عملي من خلال إتقان التسجيل، أنا أعمل دائما على التمرير وهو بدوره ينهي الهجمات وهو أمر في صالحي، بالنسبة لي بونجاح لاعب مكتمل وفي حال وجوده معنا في الملعب أكون سعيدا كثيرا “.

بورقعة- ع

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