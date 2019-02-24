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تايدر: “نحن في الطريق الصحيح ومستعد لبداية الموسم “

24 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 12 زيارة

أدلى سفير تايدر لاعب إيمباكت مونتريال بتصريحات للموقع الرسمي لناديه، سفير قال أن الكل يعمل على أن يكون جاهزا لبداية الموسم الكروي في شمال أمريكا الـ “أم أل أس” وفي هذا الشأن قال: ” صحيح أننا لم نبلغ بعد أعلى درجات الجاهزية لكن مع توالي اللقاءات أعتقد أننا سنصل لذلك، اللقاءات الودية التي خاضها الفريق كانت في صالحنا، حيث شارك أغلبية اللاعبين وهو ما منحهم الفرصة لإثبات كل ما لديهم قبل انطلاق الموسم بشكل رسمي في الأيام المقبلة، مازال لدينا لقاء ودي سنعمل على تطبيق نصائح المدرب فيه لأنه اللقاء التحضيري الأخير قبل بداية الأمور الجدية” .

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