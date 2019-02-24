دوخة وبلقروي يسقطان بثلاثية :

إنقاذ نادي الرائد إلى خسارة قاسية على أرضية ميدانه وأمام جماهيره عندما استقبل نادي الفيصلي أمس لحساب الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي الممتاز، فالزوار سجلوا ثنائية في المرحلة الأولى سهلت لهم المهمة، قبل أن يعودوا ويسجلوا ثالث الأهداف في الوقت بدل الضائع من اللقاء، الذي عرف مشاركة الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة والمدافع هشام بلقروي من جانب الرائد، غير أنهما لم يوفقا في تجنيب فريقهما الخسارة الثقيلة ووجب التدارك سريعا في قادم الجولات لتفادي الدخول في حسابات اللعب على السقوط، بما أن الرائد يتواجد على بعد 8 نقاط عن أول المهددين بالسقوط مؤقتا.

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