دي بروين يحلم بالمستحيل مع مانشستر سيتي :

أكد النجم البلجيكي كيفن دي بروين، أنه يحلم بتحقيق المستحيل مع فريقه مانشستر سيتي، خلال الموسم الحالي.

وقال دي بروين في تصريحات لصحيفة “ميرور”: “نحن نريد الفوز بكل شيء، نريد الفوز بالألقاب ال4.. تقريبًا من المستحيل فعل ذلك، ولكن هذا هو هدفنا، وسنرى ماذا سيحدث في النهاية”.

وأضاف دي بروين: “في الأوقات السيئة، أظهرنا أن عقلية هذا الفريق قوية كفاية من أجل العودة مرة أخرى.. الآن نحن في أهم وقت من الموسم، لذلك نحن سعداء للمنافسة على 4 بطولات”.

وواصل: “نحن نحاول أن نكون بلا هوادة.. في المباريات التي فزنا بها 2-0 و3-0، كنا نريد تسجيل هدف أو اثنين أكثر.. نحن نريد أكبر عدد ممكن من الأهداف”.

يذكر أن مانشستر سيتي، سيواجه اليوم الأحد، تشيلسي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والتي ستقام على ملعب ويمبلي.