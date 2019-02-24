رئيس برشلونة السابق يخضع غدا للمحاكمة بتهمة غسيل الأموال

يخضع رئيس نادي برشلونة السابق، ساندرو روسيل، الذي يقبع في الحبس منذ ماي 2017 ، للمحاكمة بداية من غد الإثنين، إلى جانب زوجته و4 أشخاص آخرين، بتهمة غسيل أموال تقدر بـ20 مليون يورو من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يعتقد أنه حصل على 6.5 ملايين منها.

ويواجه روسيل، الذي كان قد أبدى “أسفه” في مقابلة مؤخرا مع إذاعة (راك1) عن تعرضه لـ”سرقة عامين” من عمره، مؤكدا أنه برئ بنسبة 100 %، عقوبة الحبس لـ11 عاما لغسيل الأموال والانتماء لمنظمة إجرامية كان يتولى بداخلها توزيع الأدوار، إضافة لدفع غرامة قدرها 59 مليون يورو.

كما ستحاكم أيضا زوجته، مارتا بينيدا (تواجه عقوبة الحبس 7 سنوات)، والمحامي جوان بيسولي (10 سنوات) والمواطن اللبناني الصديق لروسيل، شاهي أوهانيسيان (7 سنوات) ومع بدرو أندريس راموس وجوسيب كولومير، حيث يواجهان عقوبة الحبس 8 و6 سنوات على الترتيب.

وستتبقى لروسيل قضية أخرى لم يحاكم فيها تتعلق بالاحتيال في قضية التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار، لصالح صندوق “DIS”، الذي كان يمتلك 40% من الحقوق الرياضية للاعب، وهي القضية المتهم فيها أيضا الرئيس الحالي للنادي، جوسيب ماريا بارتوميو.

وبخصوص القضية التي سيحاكم فيها غدا، فإن المتهمين ينسب لهم تشكيل منظمة إجرامية أخفت نحو 20 مليون يورو كعمولات غير شرعية متورط فيها أيضا الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة، ريكاردو تيكسيرا، الذي تولى المنصب بين عامي 1989 و2012.